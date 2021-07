En het is nog niet gedaan met regenen: in en om Heuvelland is het vanmiddag al voortdurend aan het regenen, ook dat leidt tot wateroverlast.

Deze beelden komen uit Westouter: water en modder stromen er in de Langedreef vanuit de hoger gelegen gebieden naar beneden. In Kemmel is vanmiddag al 21 liter gevallen, in Heuvelland staat de teller op dit ogenblik al op 55 liter. En ook de komende uren blijft er kans op hevige regen, soms weel op korte tijd.