Heuvelland moet 300 km wegen sneeuwvrij maken

Morgenvroeg vanaf 6 uur gaat het voor de eerste keer dit jaar sneeuwen en door de vrieskou blijft de sneeuw ook liggen, tot 4 centimeter dik. Heel veel is dat niet, maar het is genoeg om spekgladde wegen te veroorzaken, met alle problemen van dien.

Sneeuwruimers en strooiwagens met zout staan paraat, ook in Heuvelland. De situatie daar is heel specifiek. De gewestwegen zijn voor het Agentschap Wegen en Verkeer, maar de kleine wegen zijn voor Heuvelland zelf. En zo zijn er wel wat. Heuvelland bestaat uit acht dorpjes, met 300 kilometer landelijke wegen in totaal. De gemeente doet dan ook een beroep op vier loonwerkers om de klus te klaren.

Loonwerker Kristof Willemyns : “Ik doe dat al 20 jaar, en met veel plezier, door dat wit landschap rijden. Overal waar je passeert, steken de mensen hun hand op, omdat je goed werk doet. Maar wij kunnen ook slippen. Dus je moet je rijstijl een beetje aanpassen. In de kleine wegen moeten we ook zelf opletten dat we niet in de gracht zitten."