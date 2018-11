Heuvelland krijgt belangrijke archeologische schenking

De gemeente Heuvelland krijgt een archeologische schenking: de collectie Putman-Soenen. Dit is de collectie over de archeologische opgravingen die gebeurden op de Kemmelberg tijdens de jaren ‘60, ‘70 en ‘80.

Tijdens die opgravingen werden heel wat interessante vondsten gedaan, o.a. over de periode van de Kelten. Maar de vondsten gaan zelfs terug tot de periode van de Neanderthalers. Al deze vondsten worden nu geschonken aan de gemeente. Het gemeentebestuur wil deze goed bewaren en zal ze daarom onderbrengen in het regionaal Erfgoeddepot in Ieper. Ten gepasten tijde zullen de vondsten ook gebruikt worden voor nieuwe tentoonstellingen (in het bezoekerscentrum van Kemmel) en andere erfgoedprojecten tijdens de komende jaren.