Jean-Pierre Geelhand de Merxem blijft wel nog gemeenteraadslid.

Als vervangers komen Bert Doise en Lieve D’Haene in het college. Bert was 10 jaar voorzitter van de gemeenteraad en wordt nu voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst, en verantwoordelijk voor sociale zaken, seniorenbeleid en het WZC. Lieve is sinds 2019 raadslid, en wordt schepen van burgerzaken, landbouw, onderwijs en feestelijkheden.