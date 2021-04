Heule in diepe rouw na verwoestende brand

Heel wat Heulenaars komen een kijkje nemen want het klooster is toch een gebouw waar veel herinneringen aan vasthangen. “Het is jammer, we zijn hier naar school geweest, lang geleden”, zegt Rosa Casselein. “De kinderen zijn hier ook naar school geweest. Er zijn veel kunstschatten in de kapel. Het is een hele mooie kapel. Het is jammer dat dit moet gebeuren. Het is jammer voor al de zustertjes die hier nog zijn hé, die zoveel goed doen voor Heule.” Ook Iris Deceuninck komt naar de bluswerken kijken. Ze moet door de brand niet naar school vandaag. “Vanochtend heeft mijn papa me wakker gemaakt en ik heb de vlammen zelf nog gezien. Het is redelijk eng om dat zo te zien.”