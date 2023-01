Heuglijk nieuws: Oekraïense beer Sandra bevallen van drie welpjes

Sandra, één van de twee bruine beren die in oktober uit Oekraïne aankwam in De Zonnegloed in Oostvleteren, is op 18 januari bevallen van drie welpjes.

Sandra kwam onlangs in het nieuws omdat De Zonnegloed op zoek was naar 3.500 om vier slechte hoektanden te trekken. Het geld is intussen binnen, maar de ingreep kan voorlopig niet doorgaan. Ze kan nu niet gescheiden worden van haar welpjes. Die stellen het trouwens heel goed.

De bevalling kwam als een verrassing. Het is ook niet duidelijk wie de vader is. Alleszins niet de andere beer uit Oekraïne, want die is gecastreerd. De Zonnegloed is van plan om de drie beertjes te houden. Dat brengt het totaal op zeven.

Bekijk ook: