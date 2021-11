"Het wordt ons teveel", apothekers overspoeld met vragen voor sneltests

Maar het wordt de apothekers teveel. Wie lichte symptomen heeft komt zelfs al langs, hoogrisico-patiënten komen foutief ook langs. De apothekersvereniging doet een oproep.

Filip Vermeulen: "Sinds 1 november heeft de overheid ons gevraagd om ook mensen met symptomen te testen. De apothekers die daarvoor opgeleid zijn, kunnen dat doen, in correcte en veilige omstandigheden. Maar zoals de zaken nu aan het escaleren zijn, komen bepaalde apotheken op hun limiet omdat er naast het reguliere werk een grote workload bijkomt, om de sneltesten bij de mensen op een correcte manier af te nemen. Daar is nog een misverstand bij dat veel mensen zich komen aanmelden met te lichte symptomen, zoals gewoon niezen. Wat meestal geen teken is dat er covid in het spel is. En bij hoogrisico-patiënten vragen we om niet naar de apotheek te komen. Wij kunnen hen niet testen. Zo kunnen we de druk hopelijk al wat van de ketel halen. Bij bepaalde apotheken komen we nu al op het punt dat het meer dan een fulltimejob aan het worden is."