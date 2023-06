Het Witte Paard stelt zomershows voor: met Geert Hoste achter de schermen

In Blankenberge is het zomerprogramma van Het Witte Paard voorgesteld. De bekende revuezaal pakt uit met drie eigen shows met vaste waarden zoals Jacky Lafon, Wendy Van Wanten en Jan Van Dyke. Voor het eerst zal ook de invloed van cabaretier Geert Hoste te zien zijn in de shows.

De Bruggeling is vorige zomer voorgesteld als strategisch bestuurder om Het Witte Paard klaar te stomen voor de toekomst.

Drie shows per dag

Komende zomer vinden in de bekende revuezaal voor het eerst drie eigen shows plaats. Investeerder Marc Coucke wil van Blankenberge dé entertainmentplaats van de kust maken.

"We gaan naar drie shows, twee over de middag, één avondshow. Jan Van Dyke komt terug, elk van de shows is verder uitgebouwd. Jacky Lafon komt terug. We hebben dus een heel intens programma waarvan we hopen dat het er evident en vrolijk uitziet en mensen fantastische middag en avonden gaan hebben. Maar weet dat er veel achter zit, ze er nu al mee bezig zijn. En ik denk dat het een fantastische zomer zal worden", zegt Marc Coucke.

Geert Hoste achter de schermen

Vorige zomer haalden ze de Brugse cabaretier Geert Hoste naar Blankenberge. Hij moet mee de toekomst van de revuezaal verzekeren. Maar wel achter de schermen. Wat ga je zien van Geert Hoste tijdens de shows?

"Heel weinig, omdat ik niet wil ingrijpen als een artiest zijn eigen show bedenkt", zegt Geert Hoste. "Nee, stand-upcomedy zoals ik dat deed, verschilt ontzettend van de revue. En de revue zoals wij die brengen in Het Witte Paard is van A tot Z lachen en dans en muziek. Bij mij is er eigenlijk nooit veel dans en muziek geweest. Ik had een reden daarvoor."

Talent op podium

Veel gevestigde waarden op het podium, zoals Jacky Lafon en Patrick Onzia. Maar ook jonge en frisse namen als Ianthe Tavernier en Celien Hermans.

"Ik ben hier vroeger als kind echt enorm vaak geweest", zegt Celien." Mijn moeder heeft ook een aantal keer meegedaan in Het Witte Paard. Dat was steevast een trip in de zomer richting Blankenberge, moet je de show van het Witte Paard gezien hebben. Dus heel nostalgisch dat ik nu zelf op het podium mag staan."