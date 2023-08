Het W-festival was dit jaar nog toegankelijker en lokte ruim 30.000 bezoekers

W-Fest trekt traditioneel bands en groepen aan uit de jaren 80 en 90. Dit jaar stonden de Kleppers Nena van 99 Luftballons en the Synth-pop band The Human League op het podium.

In de hoofdtent mochten The Human League zich uitleven voor de festivalgangers. De band, ontstaan eind jaren 70 en bekend van 'Don't you want me' en 'Lebanon', deed het uitbundige publiek terugdenken aan weleer. Het W-festival breidde dit jaar uit met een tweede overdekt podium. Zo is het niet meer onderhevig aan de weersomstandigheden.

Rolstoeltoegankelijk

Verder heeft de organisatie nu ook planken aangebracht om de rolstoelgebruikers gemakkelijker te maken om zich te bewegen over het festivalterrein. Het Oostends muziekfestival trok dit jaar zo'n 30.000 muziekliefhebbers aan. Dat betekent een verdubbeling tegenover vorig jaar.