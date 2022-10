U heeft het gemerkt, het was warm vandaag. De warmste 28 oktober sinds de metingen zelfs. Nicolas Roose, weeranalist Noodweer Benelux: “We haalden lokaal deze namiddag 22 graden. Het ideale weer voor een fietstocht of zelfs een ijsje. Gemiddeld is het in oktober eerder rond een graad of 11.”

We hebben vandaag het dagrecord gebroken van 1913. ”Het is dus redelijk uitzonderlijk en dat is een gevolg van de klimaatopwarming. Én het wordt nóg warmer. Dit weekend verwacht ik 23, lokaal 24 graden.”

Ook in Brugge was de zon volop van de partij. Wij namen een kijkje op de Grote Markt. Het leek wel zomervakantie. “Wij genieten gewoon van het lekker weer, daarom zijn we hier, “ zeggen veel bezoekers.