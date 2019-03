Het jaar rond terrassen en gratis parkeren in Brugge

Zo wil de stad terrassen toelaten het hele jaar door. Je zal ook één uur gratis kunnen parkeren onder ’t Zand. En cruisetoeristen zullen een belasting moet betalen. Jaarlijks meren bijna 400.000 mensen met een cruiseschip aan in Zeebrugge, wat belastend voor de stad is, terwijl dat type toeristen relatief weinig geld in het laatje brengt.

Voor de service van stad, OCMW en politie komt er voor minder mobiele mensen een dienstverlening aan huis.