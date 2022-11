Het Huis van Sinterklaas opent de deuren in Roeselare

Zondagmorgen nam Sinterklaas officieel zijn intrek in Het Huis van Sinterklaas in Roeselare.

Het huis in de Delaerestraat is volledig ingericht voor Sinterklaas zijn tijdelijk verblijf. Als eerste bezoekers ontvangt Sinterklaas de winnaars van de kleurwedstrijd van het Stadsmagazine en de Sinterklaaskrant.

Inschrijven

Het Huis van Sinterklaas is open van 13 tot en met 4 december. Omdat Sinterklaas al wat ouder is en niet van drukte houdt, vraagt hij om op voorhand in te schrijven. Meer informatie over de openingsuren en de inschrijvingen vind je op www.sinterklaas.vanrsl.be.

Sinterklaas op Focus & WTV

Sinterklaas is op zoek naar een nieuwe mediapiet en klopt daarvoor aan bij Focus & WTV. Lorenzo Dejonghe volgt een week lang een intense opleiding in het huis van Sinterklaas. Dit zal te zien zijn op Focus & WTV van maandag 14 tot en met vrijdag 18 november.