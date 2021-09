Het hele jaar door 'Zon, Zee, Zorgeloos' in Oostende

De stad is daarmee de eerste gemeente die aangepaste rolstoelen, sanitair en assistentie biedt buiten de zomermaanden. Zon, Zee, Zorgeloos bevindt zich op het parkeerterrein ter hoogte van de Diksmuidestraat. Bezoekers kunnen er telkens op woensdag- en zaterdagmiddag terecht tussen 13.00 en 17.30 uur. Wie dat wil, kan hulp krijgen om in zee te gaan met een tiralo, een rolstoel met ballonbanden waardoor hij op het water blijft drijven. Ook een elektrische strandrolstoel behoort sinds deze zomer tot het aanbod. Daarmee kan men zelfs op het mulle zand zelfstandig rijden.

Bewegingsvrijheid

Schepen Hina Bhatti, bevoegd voor toegankelijkheid en beleid voor mensen met een beperking: “Met de uitbreiding van de openingstijden van Zon, Zee, Zorgeloos stellen we mensen met een beperking in staat om zo zelfstandig mogelijk te genieten van het strand en het water. Het ontlenen van het materiaal is kosteloos. De aanwezige assistentie helpt personen in en uit de rolstoel of zorgt voor begeleiding tot aan het sanitair: een toegankelijk toilet, een toegankelijke douche, een tillift, een verzorgingstafel en een omkleedruimte.”