Het belooft een goed wijnjaar te worden

Vorig jaar waren er dertig geregistreerde wijnbouwers in onze provincie, goed voor bijna 90 hectare wijngaarden en een kleine 200.000 liter wijn. Dit jaar verwachten ze een pak meer.

Vier jaar geleden plantte kerstboomkweker Johan Lescrauwaet uit Jabbeke zijn eerste wijnstokken aan. Als hobby. Tijdens corona kwamen zijn dochter en schoonzoon een handje helpen. En zo groeide het idee om er helemaal voor te gaan. De kerstbomen hebben, op enkele exemplaren na, allemaal plaats geruimd voor wijnranken. Johan Lescrauwaet, Wijndomein Lescrauwaet: "Het voordeel van jarenlang kerstbomen is, dat de grond een beetje uitgeput is. Dat komt ten goede van de druiven en creëert een beter smaak in de wijnen. Het stond in de sterren geschreven dat ik wijn moest verbouwen. Ook omdat het klimaat verandert en de toekomst er in deze sector rooskleurig uit ziet. Zeker met deze temperaturen. Normaal gezien moet het een topjaar worden. We verwachten dit jaar veel beter." (lees verder onder de foto)

Ze kozen voor klassieke Franse druivenrassen zoals pinot gris en pinot noir, omdat ze die wijn zelf graag drinken en omdat die rassen hier goed groeien. "Ik lust graag alle wijnen, zowel wit, rosé, rood en schuimwijn. Emma is iets minder fan van schuimwijn, Johan iets minder van van rosé. Dus doen we gewoon alles. " Volgend jaar brengen ze de eerst wijnflessen op de markt en breiden ze uit van drie naar vijf hectare. Dat moet het rendabel maken.