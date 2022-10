Het Bakkerijmuseum in Veurne sluit

Intussen bouwt het museum aan zijn toekomst. En dat mag je letterlijk nemen. Momenteel wordt een gloednieuw onthaal- en workshoppaviljoen gebouwd op het museumdomein. Ook het museum zelf en de historische tuin krijgen een volledige make-over. Als alles goed verloopt, heropent het vernieuwde Bakkerijmuseum op 1 juli 2023.

Liesbeth Inghelram, conservator: “Na vele jaren intensief gebruik is het museum aan een grondige update toe. Sinds haar ontstaan is het Bakkerijmuseum de trotse schatbewaarder van het bakambacht in Vlaanderen. Ook in de toekomst blijven we inzetten op het bewaren en doorgeven van het vakmanschap & bakcultuur. We willen een open huis zijn waar iedereen zich welkom voelt. In het nieuwe museum zal interactie, herkenning én verwondering dan ook centraal staan”.