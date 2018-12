Hertog Jan sluit de deuren

Vandaag had je de laatste kans om in het enig West-Vlaamse driesterren restaurant te tafelen. Topchef Gert De Mangeleer en sommelier Joachim Boudens sluiten definitief de deuren van hun Hertog Jan in Zedelgem.

Toen Gert een jaar geleden de sluiting aankondigde, liep het storm om nog een tafeltje te boeken. En vandaag is het zover. Na de avondservice sluit het driesterrenrestaurant.

Gert en Joachim waren altijd al van plan om met Hertog Jan op een toppunt in hun carrière te stoppen. Nu keert het duo terug naar Brugge waar het ooit allemaal is begonnen. Daar wacht er een nieuwe uitdaging. Joachim Boudens: “We hebben de Bistro Less. Die verhuist naar de binnenstad. Op de oude Hertog Jan in Brugge openen we een nieuw restaurant in juni. Dit blijft onze professionele thuishaven, met onze kantoren.”

Intussen blijft Hertog Jan in Zedelgem open onder een meer intieme formule. Een paar avonden per maand kan je er een gastronomische gastentafel reserveren.