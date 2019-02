Het Agentschap Wegen en Verkeer zal dit weekend en begin volgende week enkele dringende herstellingswerken uitvoeren op belangrijke wegen, onder meer op de A19 in Ieper en op de A18 in Gistel en Oudenburg.

Op bepaalde plaatsen wordt het wegdek afgefreesd en komt er een nieuwe toplaag. De werken zullen telkens maar één dag in beslag nemen en er is altijd doorgaand verkeer mogelijk, behalve op de R8 in Kortrijk, daar is een omleiding voorzien.