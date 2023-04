Hersentumoren bestralen met maximaal 1 millimeter nauwkeurigheid: AZ Delta krijgt internationale erkenning

Hersentumoren bestralen met een nauwkeurigheid van minder dan een millimeter, het kan in AZ Delta in Rumbeke. Het ziekenhuis heeft er sinds een jaar ook een internationale erkenning voor gekregen. Een beloning voor haar expertise.

Stereotactische radiochirurgie is een gerichte bestraling van hersentumoren met een precisie van minder dan één millimeter. Het kan sinds 2011 in AZ Delta in Rumbeke, toen nog het eerste ziekenhuis in onze provincie.

Eén bestraling

Myleen Vantieghem volgt in AZ Delta vijf sessies om de uitzaaiingen in haar hersenen te behandelen. De gerichte bestraling is een groot verschil met de kankerbehandeling die ze ooit kreeg voor haar longen.

"Vorig jaar heb ik een bestraling gehad van 33 keer op mijn longen. Nu moet ik maar vijf keer komen om de tumor in mijn hersenen weg te krijgen. Na de sessie van 20 minuten heb ik enkel wat hoofdpijn, terwijl je van een andere kankerbehandeling vaak haarverlies hebt, of enorm misselijk bent", zegt ze.

Radiotherapeut Dr. Caroline Sweldens bevestigt: "Maximaal moet je vijf sessies komen, minimaal één keer. Goedaardige hersentumoren, zoals tumoren van het hersenvlies en tumoren van de gehoorzenuw, kunnen zelfs in een eenmalige behandeling weggewerkt worden."

"Gezond weefsel sparen"

"Door deze techniek kunnen we heel precies werken. We hoeven geen veiligheidsmarge errond te nemen", zegt Dr. Swendels. Bij gewone radiotherapie bestralen we een klein beetje gezond weefsel rond het gezwelletje om rekening te houden met beweging van de patiënt. Hier is dat niet nodig, omdat we zo precies kunnen werken, en dus ook gezond weefsel kunnen sparen."

Gericht bestralen gebeurt niet alleen sneller, de dokters kunnen zo ook meer uitzaaiingen behandelen in een keer.

Precisie

Een bestraling van het hoofd vraagt om de nodige nauwkeurigheid. Een scan vergelijkt bij elke sessie een eerdere scan om de positie van de tafel ten opzichte van de bestralingsmachine te bepalen. Die tafel kan in verschillende dimensies bewegen. (Lees verder onder de foto.)

En een op-maat-gemaakt masker zorgt ervoor dat de patiënt volledig stilligt, zodat er geen gezond weefsel aangetast wordt.

Sinds vorig jaar is de expertise van AZ Delta, als eerste ziekenhuis in Europa, na een externe audit ook beloond met een internationale erkenning.