Heropening markten zorgt niet voor overrompeling

De heropening van de markten in West-Vlaanderen zorgt in de grotere steden niet voor een overrompeling. Dat blijkt vrijdag uit een rondvraag.

De steden namen verschillende maatregelen om het marktbezoek duidelijk te laten verlopen en mensen hielden zich goed aan de regels. Op de markten kwam wat volk opdagen maar de grote drukte bleef uit.

De heropstart van de markten in Brugge, Oostende en Kortrijk verliep vlot. Zo meldt de politie van Oostende dat bezoekers de afstanden goed bewaarden en dat patrouilles niet zijn moeten tussenkomen. Alles werd ook permanent opgevolgd via camera's en ook daar werden geen problemen gezien.

n Kortrijk was het wat drukker op de eerste marktdag van 18 mei maar nog niet zoals een normale marktdag. De tweede marktweek in Kortrijk verliep iets kalmer. Ook daar hield de overgrote meerderheid van de marktgangers zich aan de regels. Op de zondagmarkt in Sint-Michiels in Brugge was het een moment te druk door een grote rij aan een van de kramen. "Dat hebben de stewards ter plaatse snel opgelost. De infrastructuur werd intussen wat aangepast met nadarhekkens zodat er geen problemen meer kunnen zijn", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Verder verliepen de markten in Brugge rustig.