Het CEV gaf Wild Cards aan het vijfde geplaatse team van iedere federatie op voorwaarde dat deze teams de voorbije jaren hadden aangetreden in 1 van de verschillende Europese Bekers en dat is voor Hermes Oostende het geval. De 79ste en de 80ste Europese match voor de ploeg is dus in aantocht.

Na een jaartje afwezigheid omwille van Corona zal Hermes Oostende nu aantreden in de CEV Challenge Cup.