In een intens duel tussen twee Belgische ploegen heeft Asterix Beveren woensdag de heenwedstrijd van de achtste finales van de CEV Cup volleybal voor vrouwenteams gewonnen. Asterix versloeg Hermes Oostende aan zee met 2-3 (19-25, 25-21, 25-21, 23-25 en 14-16).

De terugwedstrijd in het Waasland staat op woensdag 5 februari (om 19u30) geprogrammeerd. De winnaar van het Belgische duel treft in de kwartfinales de triomfator van de ontmoeting tussen het Finse Hämeenlinna en het Duitse Palmberg. De heenwedstrijd (18-20 februari) van de kwartfinales vindt in België plaats, de terugmatch (3-5 maart) op verplaatsing.