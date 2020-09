Herman & Vandamme haalt weer klanten uit Spanje terug

Dat heeft Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Alle toeristische en andere niet-essentiële verplaatsingen naar Spanje zijn vanaf dan dus verboden. Touroperator Tui gaat vanaf vandaag tot 10 september zowat 2.000 Belgische toeristen repatriëren. Maar ook busmaatschappij Herman & Vandamme uit Menen zal dat vandaag en morgen doen. Reizigers die met de maatschappij op weg waren naar Spanje zijn intussen teruggekeerd. Voor wie nu nog in Spanje zit worden repatriëringsritten voorzien. Het is niet de eerste keer dat Herman & Vandamme reizigers repatrieert. Dat gebeurd ook al in april.

