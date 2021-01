Herkansing voor WK Veldrijden van 1,6 miljoen euro?

Het WK Veldrijden in Oostende onderhandelt met de UCI over een herkansing, met publiek. Dat heeft organisator Rik Debeaussaert gezegd aan Focus & WTV.

"De gesprekken lopen"

Het WK kost zo’n 1,6 miljoen euro. Dankzij steun van de stad Oostende, Vlaanderen en privésponsors hoopt de organisatie de financiële kater te beperken. En net als het bij het BK in Meulekeke, komt er over enkele jaren misschien een herkansing, met publiek. “Laat ons zeggen dat we daarover zullen onderhandelen”, zegt Debeaussaert. “De gesprekken zijn begonnen en de Wielerbond staat daar ook achter.”

Normaal staan er duizenden supporters langs het parcours op een Wereldkampioenschap veldrijden. Door corona moest de organisatie het aantal aanwezigen beperken tot 500 mensen. Het gaat uitsluitend om medewerkers van de organisatie, journalisten, renners en mensen uit het entourage van de veldrijders.