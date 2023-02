Herinrichting markt Houthulst gestart

De werken voor de herinrichting van de markt in Houthulst zijn gestart. Vanmorgen is begonnen met het verplichte archeologische onderzoek. De markt, die er nu bijligt als één groot grasplein, zal omgevormd worden tot een park.

Er komen heel wat bomen en rondom rond een haag. Ook voor en rond de kerk, die vlakbij het marktplein ligt, komen er heel wat bomen. Een stuk weg bij de kerk wordt uitgebroken en vervangen door een wandel- en fietspad.

De werken hebben enkele maanden vertraging opgelopen omdat door een nieuwe procedure de gemeente nu een bouwaanvraag moet indienen bij de provincie. Vroeger moest dat niet. Tegen midden volgend jaar moeten de werken klaar zijn. Het plan om een nieuwe bibliotheek te bouwen is on hold gezet omwille van budgettaire redenen. De herinrichting van de dorpskern zal 2,4 miljoen euro kosten. (lees verder onder de foto)

Er zijn vandaag al restanten gevonden van loopgraven uit WO 1 en ook een bommenkrater. De kerk van Houthulst is ook gebombardeerd in WO 1. Die stond niet op dezelfde plaats waar de kerk nu staat maar ietsje meer richting marktplein. Wellicht zullen de archeologen daar ook nog resten van terugvinden. Vermoedelijk zal het archeologisch onderzoek enkele dagen in beslag nemen waarna de echte werken kunnen starten.