Herinrichting complex A19/R8 nog maar eens uitgesteld

De start van de werken voor een nieuwe aansluiting van de A19 op de R8 in Kortrijk is nog maar eens met een jaar uitgesteld. Het dossier sleept zo al 20 jaar aan.

Het was de bedoeling dat de werken eind dit jaar zouden starten, maar dat feest gaat dus niet door. Oorzaak zijn problemen met onteigeningen, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens. De nieuwe verkeerswisselaar is nochtans nodig, want het gaat om een gevaarlijk punt. Wagens die van de A19 komen, moeten er in een haarspeldbocht de volledige R8 oversteken, en dat veroorzaak vaak ongevallen.

1 stap vooruit, twee stappen achteruit?

Het dossier sleept ondertussen al zowat 20 jaar aan. Al in december 2001 werd er in de Vlaamse regering over het dossier gepraat. Carl Decaluwé, toen nog Vlaams volksvertegenwoordiger wond zich op over het uitstellen van het dossier. Renaat Landuyt, toen nog Vlaams Minister, antwoordde dat er zes miljoen euro was voorzien in het reserveprogramma voor 2004. Ondertussen, meer dan 15 jaar later, lijkt er nog niets veranderd.

Eind 2019 klaar?

Vorige week nog stond op de website van Wegen en Verkeer te lezen dat de werken zouden starten eind 2018. Nu is dat plots 2019 geworden.

Zo zal het er uit zien

Het nieuwe ontwerp voorziet in een volwaardige verkeerswisselaar, zonder kruispunten of verkeerslichten, maar met een brug over de R8. Daarom moet een strook groen onteigend worden en daar knelt blijkbaar het schoentje.