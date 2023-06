Herinneringen en mobilisatie hielden Vandecasteele recht in Iraanse cel

Herinneringen, de woorden "Samen zijn we sterk" en de wetenschap dat er in België acties waren voor zijn vrijlating, hebben Olivier Vandecasteele rechtgehouden tijdens zijn 455 dagen durende gevangenschap in Irak.

"De beulen hebben niets vernietigd, integendeel", zei hij woensdag tijdens een toespraak in Doornik. Hij riep er op om andere onschuldige gevangenen niet te vergeten.

Vandecasteelde was woensdagavond in Doornik om er symbolisch het reusachtige doek met zijn beeltenis te verwijderen dat de stad Doornik op 12 januari op het belfort had geplaatst. Hij hield voor de gelegenheid ook een toespraak, meteen de eerste keer dat hij zich in het openbaar uitsprak sinds hij op 26 mei was vrijgelaten. Zowat 300 à 400 mensen kwamen luisteren naar Vandecasteele, die soms een krop in de keel had.

"Met mijn arrestatie in februari 2022 heb ik moeten aanvaarden dat ik over niets meer de controle had. Ik werd van alles afgesloten, in stilte gehuld gedurende maanden zonder mogelijkheid tot communicatie", vertelde Vandecasteele tijdens de toespraak. "Ik ben de moed nooit verloren, maar ik heb lange periodes van twijfel gekend."

De man trok zich onder meer op aan herinneringen. "Ik zocht naar familieherinneringen, herinneringen van uitstappen met vrienden, van plaatsen die ik graag had, van favoriete muziek", klonk het. Ook schreef Vandecasteele elke avond "Samen zijn we sterk" op de rug van zijn linkerhand. "Ik las en herlas het als een mantra, zoals je je boterham eet elke ochtend."

(lees verder onder de foto)

Aan de vooravond van Kerstmis in 2022, toen hij toch eens met zijn familie kon telefoneren, hoorde hij dat er in België een mobilisatie was en dat er een petitie was opgestart om hem vrij te krijgen. "Ik klampte me vast aan die informatie, zoals een drenkeling aan een boei. Het hielp me om stand te houden", vertelde hij. "Belgen, jullie hebben me thuisgebracht, jullie mobilisatie heeft me op de been gehouden, dag na dag. Jullie hebben mijn familie en vrienden omringd in deze storm, daar ben ik jullie eeuwig dankbaar voor", zo zei Vandecasteele nog. "De beulen hebben niets vernietigd, integendeel. De hele wereld kreeg een verenigd en solidair België te zien."

Vandecasteele bedankte ook minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib, premier Alexander De Croo, minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, en hun teams voor hun "toewijding en professionalisme". Hij is blij dat enkele dagen na hem drie andere Europese gevangenen werden vrijgelaten uit Iran, maar riep de mensen op om "de inspanningen voort te zetten voor andere onschuldige gevangenen die daar nog steeds zitten", zoals Ahmadreza Djalali, Louis Arnaud, Santiago Sánchez, Cécile Kohler en Jacques Paris. "Ik smeek jullie, geef hen uw steun en hoor de noodkreet van hun families aan."

"Beste vrienden, we zullen nu de tijd nemen voor de heropbouw. Dankzij jullie ben ik hier aanwezig. Zonder jullie was dit niet te doen. We kunnen op eigen tempo elkaar terugzien, in alle rust", besloot Vandecasteele.