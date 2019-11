Herdenkingsmunten WO1 brengen 80.203 euro op

In april 2018 sloot het In Flanders Fields Museum een overeenkomst met de firma Samlerhuset en haar partners Het Belgisch Munthuis en The London Mint rond de uitgifte van een reeks herdenkingsmunten naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 2018. De samenwerking loopt nu ten einde en de verkoop van de muntenreeks leverde het IFFM maar liefst 80.203 euro op.

De samenwerking werd in april 2018 door ereschepen Jef Verschoore afgesloten. De eerste contacten dateren reeds van september 2017. Het In Flanders Fields Museum werd toen gecontacteerd met de vraag of er een samenwerking mogelijk was met het museum rond de uitgifte van een reeks herdenkingsmunten naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog in november 2018.

"Dat de samenwerking zou resulteren in zo'n significant bedrag voor het museum, hadden we bij aanvang niet gedacht. We zijn zeer blij met deze middelen, die mee zullen helpen met het financieren van een aantal vernieuwingen en upgrades van de huidige permanente tentoonstelling tegen januari 2021", aldus Dimitry Soenen, schepen van musea en voorzitter van het IFFM.