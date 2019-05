Herdenkingsmomenten vermoorde Julie in Brugge & Kortrijk

In Brugge en Kortrijk zijn er vrijdagavond herdenkingsmomenten voor het vermoorde meisje Julie Van Espen (23) uit Antwerpen. De organisatie ligt in handen van mensen die diep geraakt zijn door wat het meisje is overkomen.

In Brugge is er vrijdagavond een stille mars. Om 19u30 vertrekt die in de Langestraat richting Markt. Bedoeling is dat de mensen een brandende kaars bij hebben. Op de Markt is er daarna rond 20u30 een minuut stilte ter nagedachtenis van het vermoorde meisje. Meer info vind je op de evenementenpagina op Facebook.

(lees verder onder de tweet)

Stijn Labeur organiseert vrijdag een stille mars ter nagedachtenis van de vermoorde Julie Van Espen. De optocht trekt van de Langestraat in ⁦@StadBrugge⁩ naar de Markt. ⁦@FocusWTV⁩ pic.twitter.com/IkEFVJaUXz — Ken Pieters (@KenPieters) May 8, 2019

En in Kortrijk wordt vrijdag een vrouwenketting georganiseerd. "Wij willen vrij zijn. Vrij fietsen. Vrij feesten. En daarom geven we vrijdagavond een signaal", klinkt het op het Facebook-evenement. De organisatoren roepen op om vrijdag met alle Kortrijkse vrouwen te verzamelen aan het oud gerechtsgebouw. Daar zullen ze een mensenketting vormen.

