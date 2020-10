Herdenkingsdag staat stil bij alle overledenen

Crematorium ‘Uitzicht’ in Kortrijk organiseert in deze tijd van het jaar altijd een ‘herinneringsdag’, waarop alle personen die het afgelopen jaar overleden zijn, herdacht worden. Dit keer werkte het crematorium een wandelparcours uit, met bezinningsmomenten en korte muzikale voorstellingen.

Even stilstaan bij alle overledenen dit jaar, dat is de bedoeling van deze ‘herinneringsdag’. Muziek, poëzie, maar ook stilte moeten troost bieden aan de bezoekers en dat wordt gewaardeerd. “Wij zijn eigenlijk naar hier gekomen omdat wij, in 18 heb ik mijn vader verloren en dit jaar is mijn moeder ons ontvallen. Ze geven je hier een beetje troost in deze moeilijke tijden," vertelt Hilde De Ruyter.

Mondmaskerplicht op begraafplaatsen

Tijdens deze herdenking verloopt alles coronaproof. De groepen bezoekers worden beperkt tot 25 mensen en zitten verspreid in de aula. Ook als je komende dagen zelf een begraafplaats bezoekt, moet je ook daar een mondmasker dragen en anderhalve meter afstand houden van andere bezoekers.