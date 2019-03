Herdenkingsbeeldjes Eerste Wereldoorlog online te koop aangeboden

Enkele herdenkingsbeeldjes van het kunstwerk "Coming World Remember Me" werden via sociale media even te koop aangeboden. Na contact met de verkoper blijkt dat de beeldjes niet langer worden aangeboden wegens het krijgen van veel negatieve reacties.

In november vorig jaar konden de beeldjes gratis afgehaald worden in de Palingbeek in Zillebeke. Het project was een ode aan de 600.000 oorlogsslachtoffers die in de Eerste Wereldoorlog vielen.

Provincie: "derde incident"

Bij de provincie reageert gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe: "​Tot voor vandaag werden ons slechts drie incidenten gesignaleerd. In het eerste geval werd formeel gereageerd naar de vermeende verkoper. In het tweede geval werd een beeld te koop aangeboden via een online platform voor veilingen. De beheerder van het platform werd gevraagd om de identiteit van de verkoper mee te delen. Dit wordt nog opgevolgd.

In het derde geval viel het te betwijfelen of er wel degelijk sprake was van een verkoop van beeldjes. Ook in dit nieuwe geval proberen we in eerste instantie de identiteit van de aanbieder te achterhalen en zullen we formeel reageren.Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld en we de identiteit van de verkoper achterhalen, wordt een aangetekende ingebrekestelling verstuurd."

