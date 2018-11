"Herdenking WO 1 leidde niet tot volwaardig vredesbeleid"

De herdenkingen rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog zijn voorbij. Zowat iedereen is het er over eens dat die succesvol en ook sereen zijn verlopen. En toch duikt er nu een stem op die wel wijst op een zwakke plek, die van Stef Decrock, coördinator toerisme en lokale economie In Heuvelland.

Hij schreef in 2014, bij de start van de herdenkingen, een brief naar de premier en alle partijvoorzitters met de vraag werk te maken van een volwaardig vredesbeleid. Na vier jaar herdenkingen ziet Stef Decrock alleen maar een achteruitgang. Hij geeft het beleid dan ook maar een 4 op 10.

“Als je zegt: we gaan herdenken, we gaan iets extra doen om te werken rond vredesopbouw, dan ga ik ervan uit dat je daar budgetten voor vrij maakt. Maar het tegendeel is waar. Ook op Vlaams niveau. De middelen voor ontwikkelingshulp zijn met 10 procent verminderd in de herdenkingsperiode. Ja, waarmee zijn we bezig?” De middelen voor vredesopbouw in ontwikkelingslanden zijn in tien jaar tijd van 30 miljoen tot in het herdenkingsjaar 2016 tot 1 miljoen euro verschrompeld.

Veel reacties op de brief van 2014 kreeg Stef Decrock overigens niet, maar wel van de premier. Die vindt de actie edelmoedig maar hij verwijst wel naar de internationale context. Maar Decrock laat zich wel niet zomaar afwimpelen en wil zijn kritische kinderen recht in de ogen kunnen kijken.

“We moeten in de Westhoek proberen de krachten te bundelen. Iedereen die met vrede bezig is, moet helpen om samen één stem te laten horen.”