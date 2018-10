Herdenking op Flanders Fields in Waregem

De Verenigde Staten herdenken hun slachtoffers van de eerste wereldoorlog op de enige Amerikaanse militaire begraafplaats van de eerste wereldoorlog in ons land: Flanders Field in Waregem. Heel wat familieleden van militairen die hier begraven liggen, hebben de oversteek gemaakt om hulde te...

De Amerikaanse ambassadeur, minister van defensie Steven Vande Put en heel wat nabestaanden brengen hulde aan de Amerikaanse soldaten die hier het leven lieten. Op de Centennial Ceremony vertellen familieleden het levensverhaal van een grootvader of oom, wiens naam in één van de witte kruisen gegraveerd staat. Het zijn één voor één aangrijpende verhalen. Eén van hen is John Wold, die 10 dagen voor wapenstilstand gedood werd.

In Waregem liggen nog 368 Amerikaanse soldaten begraven. Veel slachtoffers werden na de eerste wereldoorlog gerepatrieerd.