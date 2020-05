Herbeleef de spetterende opening van de Sinkensfeesten

In Kortrijk zijn gisteravond de Sinksenfeesten 2020 van start gegaan met een feestelijke openingsshow. Omwille van de coronamaatregelen gebeurde dat niet zoals gewoonlijk, maar via een digitaal live platform dat vanuit de huiskamer kon gevolgd worden.

In zijn eigen onvervalste stijl gaf gastheer Wim Opbrouck de aftrap voor een avond vol muziek, show en live-optredens op diverse locaties in Kortrijk. 'Sinksen in de Wolken', het virtuele alternatief voor de traditionele Sinksenfeesten, moest een historische editie worden waarover nog lang nagepraat zou worden.

Onvergetelijke avond

Met artiesten als SX, mentalist Gili, Ozark Henry en Niels Destadsbader op het programma zorgde de organisatie in elk geval voor een onvergetelijke avond voor menig Kortrijkzanen.

Het spetterend vuurwerkspektakel op het einde van de avond was de ontknoping van een memorabel openingsfeest van de eerste digitale Sinksenfeesten.

Bekijk hier het slot van het openingsfeest: