Herbekijk: nieuw bestuur Roeselare voorgesteld

CD&V gaat de komende zes jaar in Roeselare besturen met Open VLD en sp.a. Huidig coalitiepartner Groen is er niet meer bij, en dat is toch een verrassing. Onderaan dit artikel kun je de volledige voorstelling van het nieuwe bestuur bekijken.

CD&V haalde bij de jongste verkiezingen 18 zetels (+6). Open VLD haalde er 2 (=). Groen haalde er 3 (=) en sp.a 3 (-2). De nieuwe meerderheid zal dus 23 van de 39 zetels hebben.

De ‘Vooruit met Roeselare’-ploeg bestaat uit 8 schepenen (Nathalie Muylle, José Debels, Marc Vanwalleghem, Bart Wenes, Griet Coppé, Dirk Lievens, (CD&V) Michèle Hostekint, Henk Kindt (sp.a & de vernieuwers) en burgemeester Kris Declercq (CD&V). Piet Delrue (Open Vld) wordt de nieuwe voorzitter van de Roeselaarse gemeenteraad.

Later in de bestuursperiode schuiven Tom Vandenkendelaere (CD&V) en Piet Delrue (Open VLD) in als schepen en wordt ook een verdere vernieuwing en verjonging van het schepencollege voorzien. Bart Wenes wordt als voorzitter van het Bijzonder Sociaal Comité als schepen toegevoegd aan het schepencollege. De specifieke bevoegdheden van de schepenen worden bepaald in het toekomstige bestuursprogramma, om efficiënte aansluiting te vinden bij de beleidsprioriteiten.

Acht krachtlijnen

Volgens de burgemeester is het een sterke ploeg. “Het heeft lang geduurd, maar we hebben alles goed bekeken en becijferd. We tekenden acht ambitieuze, maar realistische krachtlijnen uit voor het Roeselare van de toekomst."

"Roeselare wil een toonaangevende centrumstad op mensenmaat zijn, een ‘slimme’ duurzame stad, waar levenskwaliteit, verbondenheid en ondernemerschap centraal staan. Na de grote en belangrijke investeringen de voorbije jaren in vernieuwende stadsversterkende projecten, willen we nu nog meer investeren in de mensen. Deze krachtlijnen worden in de volgende maanden verder vorm gegeven in een bestuursprogramma met concrete acties, vanuit een haalbaar en betaalbaar meerjarenbudget dat in 2019 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd."

