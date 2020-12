Heraanleg zeedijk Mariakerke-Raversijde start in voorjaar

In opdracht van het Vlaams Gewest en de stad Oostende starten in april werken aan de zeedijk ter hoogte van Mariakerke en Raversijde.

De zeedijk tussen de Diksmuidestraat en Middelkerke werd enkele jaren geleden tijdelijk hersteld in asfalt. "Nu wordt dit stukje zeedijk definitief heraangelegd," legt eerste schepen Björn Anseeuw uit. "De zeedijk tussen de Westlaan en de Zandstraat en tussen de Dorpsstraat en de Diksmuidestraat, waar er bebouwing is, wordt heraangelegd met de typische okerkleurige zeedijktegels. Het gedeelte waar geen bebouwing is - tussen de Zandstraat en de Dorpsstraat - wordt heraangelegd in een ontkleurde asfalt."

Helmgras als natuurlijke bescherming

Daarnaast wil Oostende ook de overlast van opwaaiend zand op de zeedijk beperken. "In de zone waar er geen bebouwing is, zullen er op het strand vakken van rijshouthagen aangeplant worden met helmgras. De bedoeling is dat er zo natuurlijke duinvorming ontstaat die het opwaaiende zand moet tegengaan." Het project wordt gefinancierd met Europese subsidies. In maart wordt gestart met de aanplanting op het strand. Na de paasvakantie start de heraanleg tussen de Westlaan en de Dorpsstraat. Het einde van de werken is voorzien eind juni 2021. In september wordt dan gestart met de heraanleg van het stuk tussen de Dorpsstraat en de Diksmuidestraat. De werken kosten ruim twee miljoen euro.