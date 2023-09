Heraanleg Minnewaterpark start

Het Minnewaterpark is een belangrijke toegangspoort voor bustoeristen en een romantische plek voor Bruggelingen. Het park is al 50 jaar in het bezit van de stad. Hoog tijd dus om het aan te pakken. Mercedes Van Volcem : Schepen van Openbaar Domein Brugge: "De mensen die in het Minnewaterpark zijn, zullen zicht krijgen op het meer, het 'lake of love'. Alle paden worden vernieuwd en de groene stoeltjes zullen blijven. Ik denk dat het een mooie realisatie zal zijn die hopelijk af is tegen maart 24."

Het Minnewaterpark moet ook veel kleurrijker worden met bloemen. Volgende week maandag starten de werken. Het park wordt voor de veiligheid afgesloten voor alle bezoekers. De bedoeling is dat tegen volgende zomer het Cactusfestival en Feest in 't Park er opnieuw plaatsvinden. "Het is een duidelijke keuze van de stad dat wij die festivals, die zo charmant zijn in het park, in ons park willen houden. Er was ook overleg met de festivals. Zij willen bijvoorbeeld geen extra bomen, wat ik kan begrijpen, zij willen ook een podium kunnen plaatsen. We hebben heel veel en intens samengezeten en nagedacht hoe we het park kunnen heraanleggen zonder hen te blokkeren."

De heraanleg van het Minnewaterpark kost bijna 600.000 euro. Volgende week starten ook de werken om het Katelijnepark in Assebroek te vernieuwen.