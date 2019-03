Her en der lichte stormschade

Lichte stormschade

Dat is onder meer het geval in Gistel, Torhout en Jabbeke. Daar waaiden onder meer een trampoline, hekkens en bomen omver. Ook in de Westhoek mocht de brandweer uitrukken voor losgekomen kabels, omvergewaaide bomen en hekkens en losgeraakt straatmeubilair. Dat gebeurde onder andere in Veurne en Nieuwpoort. En in Tielt is in de Ruiseledestraat een boom op de weg gevallen.

Rukwinden tot 104 km/u

Aan de kust zijn rukwinden gemeten tot 104 km per uur, in de regio Roeselare is dat 94 km per uur. In de loop van de dag ruimt de wind naar het westen en wordt dan matig tot vrij krachtig met rukwinden nog tot rond 50 kilometer per uur.