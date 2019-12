Henri d’Udekem d’Acoz, de vroegere burgemeester van Poperinge en oom van koningin Mathilde, is gezuiverd van elke blaam. Hij ging in beroep tegen een veroordeling wegens oplichting.

Henri d’ Udekem d’Acoz – 86 intussen- kreeg eerst één jaar met uitstel. Als advocaat zou hij samen met een kompaan een koppel uit Brabant onterecht 175.000 euro lichter hebben gemaakt. Het hof van beroep spreekt hem nu vrij. Volgens d’Udekem d’Acoz had de kompaan er hem ingeluisd. Eerder ging hij in beroep ook al vrijuit in een andere oplichtingszaak. Toen ging het om een zaak in Ingelmunster waarbij landbouwgrond zou worden omgezet in bouwgrond.