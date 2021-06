Hendrik Verkest krijgt de titel van ereburgemeester. De Wingense gemeenteraad had daarvoor een aanvraag ingediend.

Hendrik Verkest was 31 jaar burgemeester. Hij gaf in januari de sjerp door aan huidig burgemeester Lieven Huys. Nu is hij voorzitter van de gemeenteraad.

“Met de toekenning van deze titel willen we onze ereburgemeester de nodige erkenning geven voor zijn mooie werk en inzet tijdens zijn lange politieke carrière in onze gemeente”, zegt huidig burgemeester Lieven Huys.

Trots

Hendrik Verkest zelf is trots: “Je kijkt niet uit naar dat moment, maar mocht je het missen dan zou je dat toch jammer vinden.”

