Hendrik Bogaert overweegt voorzitterschap CD&V

Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen en bevestigt Bogaert aan Belga. Als huidig partijvoorzitter Wouter Beke na de verkiezingen een uitvoerend mandaat zou opnemen, dan zou Bogaert "sterk overwegen" zich kandidaat te stellen om Beke op te volgen, zegt hij. "Er is natuurlijk nog geen vacature, maar met alle nuances die er zijn ben ik wel sterk geïnteresseerd", klinkt het. "Ik denk dat ik er klaar voor ben en als dat zich zou voordoen, zou ik dat met veel enthousiasme en energie doen." Over 2,5 jaar wordt Bogaert normaal gezien opnieuw burgemeester van Jabbeke. De CD&V'er is van plan om dat mandaat hoe dan ook op te nemen. "Jabbeke telt 14.000 inwoners, dus dat is te combineren. Ik ben er ook als eens burgemeester geweest", klinkt het.

Wouter Beke

Voor huidig voorzitter Wouter Beke liggen alle opties op tafel na de verkiezingen, zegt hij donderdag in een lijsttrekkersinterview met Radio 2. "Ik heb de kans al gehad om minister te worden in 2011 en in 2014. Ik heb het nooit gedaan omdat ik een afspraak met de leden had, dat ik de partij zou leiden naar de verkiezingen van 2018 en 2019. Dat is de afspraak die ik met de leden nakom", zegt de CD&V-kopman.