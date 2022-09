Help jij binnenkort in een opvangcentrum? Rode Kruis massaal op zoek naar West-Vlamingen

Rode Kruis-Vlaanderen wil massaal medewerkers rekruteren voor zo'n 40 vacatures in vijf West- en Oost-Vlaamse opvangcentra voor asielzoekers. De meeste vacatures zijn voor het nieuwe noodopvangcentrum in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins, maar ook in Brugge, Wingene en Sijsele zijn collega's nodig...

Nog voor het einde van de maand zal het nieuwe noodopvangcentrum voor asielzoekers in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins zijn deuren openen. Net als hun 19 andere opvangcentra, baat Rode Kruis-Vlaanderen het centrum uit in opdracht van Fedasil. "Nood hoog" Ondanks dat er de voorbije maanden al enkele andere nieuwe centra opengingen, blijft de nood aan extra opvangplaatsen zeer hoog door de huidige vluchtelingencrisis. "De opening in Sint-Laureins is natuurlijk maar één stuk van de puzzel, maar wel een essentieel stuk. En dus zoeken we nu heel wat nieuwe medewerkers. Samen met de vacatures in onze andere opvangcentra in de regio – Eeklo, Brugge, Wingene en Sijsele – zoeken we een 40-tal West- en Oost-Vlaamse collega’s. Al is driekwart daarvan voor het nieuwe noodopvangcentrum”, zegt Els Claes van Rode Kruis-Vlaanderen. Motivatie even belangrijk als ervaring In Sint-Laureins gaat het om een brede waaier van verschillende jobs: dag- en nachtbegeleiders, verpleegkundigen, logistieke medewerkers, voogden voor de niet-begeleide minderjarigen, adjunct-centrummanagers, een onderhoudsmedewerker, een integratiemedewerker en een financieel-administratief medewerker. In de opvangcentra van Eeklo, Brugge, Wingene en Sijsele zoeken ze voornamelijk begeleiders. "Onze toekomstige collega’s moeten vooral graag voor en met mensen werken, en met een open blik naar andere culturen kijken. Ze zullen in een afwisselende werkomgeving met diverse medewerkers en bewoners terechtkomen. Motivatie is minstens even belangrijk als ervaring. Kennis van andere talen is een pluspunt." Op donderdag 8 september is er een jobdag in Brugge (Dirk Martenslaan 11). Kandidaten kunnen zich hier aanmelden.