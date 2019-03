Help de wetenschap en tel schelpen

In tien kustgemeenten vindt zaterdag de tweede Grote Schelpenteldag plaats. Streefdoel is om samen 100.000 schelpen te verzamelen en op naam te brengen. Zo willen de initiatiefnemers de kennis van het zeeleven vooruit helpen. Maandag worden de resultaten bekendgemaakt.

Grote Schelpenteldag langs de hele kust vandaag: vrijwilligers rapen schelpen en helpen zo mee om een beter beeld te krijgen van het leven in de Noordzee (en ze trotseren ook vooral de stevige wind). Wij gingen kijken in #Westende. Vanavond een verslag op @FocusWTV in het nieuws pic.twitter.com/W67cE2y4AJ

— Bregt Vermeulen (@B_R_E_G_T) 16 maart 2019