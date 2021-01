Helmgras in Oostende moet zand op strand houden

"Op het strand op Oosteroever in Oostende staan sinds vorig jaar houten palen", zegt het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). "Die bakenen een zone af om spontane duingroei alle kansen te geven. Om dat proces van duingroei te versnellen laat het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) in één zone helmgras aanplanten. De zone vormt meteen ook het terrein voor wetenschappelijk onderzoek van de KU Leuven."

"Hebben het patroon en de afstand van helmgras een effect op de hoeveelheid zand die opgevangen wordt? Dat onderzoekt Jennifer Derijckere, masterstudente industrieel ingenieur bouwkunde aan de Brugse KU Leuven campus binnenkort op het strand op Oosteroever in Oostende."

Ook elders aan de kust?

Het agentschap MDK werkt graag mee aan dit wetenschappelijk onderzoek, zegt MDK in een persbericht.

"De houten palen op het strand moeten nu al voorkomen dat bulldozers nieuwe duinen platwalsen bij het vrijmaken van de Spinoladijk. Dit proefproject zal de aangroei van de duinen versnellen".

“De zone met helmgras zal door de wind natuurlijk aangroeien met zand waardoor op termijn een duinstrook ontstaat. Dit zorgt ervoor dat het zand op het strand blijft, wat een goede zaak is voor de zeewering. Samen met de academische wereld zullen we met dit proefproject lessen trekken op vlak van zandtransport en de natuurontwikkeling zodat we deze oplossing in de toekomst ook kunnen overwegen in andere zones langs onze kust”, vertelt Steve Timmermans, adviseur-ingenieur bij het agentschap MDK.

(lees verder onder de foto)

Puzzelen met helmgras

"Tussen de houten palen op het strand op Oosteroever, ter hoogte van Fort Napoleon, lijkt het alsof de aannemer een grote puzzel van helmgras aan het leggen is. Tegen eind volgende week zal je er zes grote vakken van elk twintig vierkante meter helmgras kunnen zien.

Dat helmgras een goede zandvanger is weten we al. Maar welk patroon en welke dichtheid van plantjes het beste werkt om het zand vast te houden en zo de vorming van embryonale duinen te stimuleren is nog een vraagteken. De proefopstelling zal zes verschillende patronen tellen, één per vak van 20m²."