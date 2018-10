Toen de familie van oud-strijder Hector Desmadryl, gisteren het graf ging kuisen in Woesten bij Vleteren vielen ze van de ene verbazing in de andere.

De graftrommel met de helm van de gesneuvelde bleek weg te zijn. Op de plaats vonden ze een brief van het gemeentebestuur van Vleteren dat de graftrommel naar het In Flanders Fields Museum van Ieper was gebracht om opgenomen te worden in een permanente collectie.

De nakomelingen reageren verontwaardigd dat dat zonder hun toestemming is gebeurd. Burgemeester Mourisse van Vleteren zal contact opnemen met het museum met de vraag het waardevol stuk terug te brengen.