Helm van oud-strijder teruggezet op graf

Toen de familie van oud-strijder Hector Desmadryl zijn graf ging poetsen in Woesten bij Vleteren vielen ze van de ene verbazing in de andere.

De graftrommel met de helm van de gesneuvelde bleek weg te zijn. Op de plaats vonden ze een brief van het gemeentebestuur van Vleteren dat de graftrommel naar het In Flanders Fields Museum van Ieper was gebracht om opgenomen te worden in een permanente collectie.

De nakomelingen reageerden verontwaardigd dat dat zonder hun toestemming is gebeurd. De helm is dus niet gestolen, maar werd meegenomen om diefstal te voorkomen. Burgemeester Mourisse van Vleteren laat weten dat het om een misverstand ging, het in Flanders Fields Museum zelf zegt niets met de zaak te maken te hebben. Vermoedelijk gaat het om een WO-1-onderzoeker die op eigen houtje heeft gehandeld. Intussen ligt de helm weer op het graf.