Helft meer verkeersdoden in West-Vlaamse bebouwde kom

Het aantal voetgangers dat in onze provincie in de bebouwde kom om het leven kwam, is verdubbeld. Waar er in 2018 nog drie voetgangers stierven in het verkeer, waren dat er in 2021 al zeven. Vooruit roept daarom op om de maximumsnelheid in de bebouwde kom te verlagen.

“Verlaag de snelheid in de bebouwde kom naar 30 kilometer per uur’, dat vraagt Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit). De vraagt komt er nadat VIAS nieuwe cijfers over het aantal verkeersongevallen heeft vrijgegeven. Daaruit blijkt dat het aantal voetgangers dat sterft in de bebouwde kom in West-Vlaanderen zowat verdubbeld is. Lambrecht pleit dan ook voor een verlaging van de maximumsnelheid in de bebouwde kom. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat de overlevingskansen bij een ongeval aan 30 kilometer per uur gevoelig hoger liggen: van slechts 15 procent bij 50 kilometer per uur naar 90 procent bij 30 kilometer per uur.

“Waar wacht de Vlaamse regering nog op? Voor ons is verkeersveiligheid een topprioriteit. Daarom blijven we ons voorstel voor een algemene snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in bebouwde kom op tafel leggen”, verduidelijkt de Vooruit-politica. Al zullen er wel uitzonderingen mogelijk zijn. In straten waar brede fietspaden zijn, ziet Vooruit bijvoorbeeld geen graten in een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.