Helft meer ongevallen met elektrische fietsen: senioren krijgen gratis fietsles

Maar de hogere snelheid brengt ook gevaren met zich mee. De politiezone Vlas uit de regio Kortrijk organiseert daarom een gratis opleiding in haar commissariaat in Kortrijk. Ze richt zich specifiek tot senioren.

"Om mij zekerder te voelen"

Een tiental senioren nam deel aan de opleiding elektrisch fietsen van de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde en de politiezone Vlas. Ze hadden zo hun eigen redenen.

"Om mij zeker te voelen in het verkeer. Ik ben het nog niet gewoon met de elektrische fiets. Ik fiets niet vaak omdat ik bang ben", zegt Daniële Moreels.

- Merkt u dat een elektrische fiets misschien meer gevaren heeft dan een gewone?

"Die fietsen zijn over het algemeen veel zwaarder. We zijn ook niet meer zo handig op onze leeftijd. We zouden wel eens domme dingen kunnen doen", vertelt Jan Laverge.

Aantal ongevallen stijgt

De elektrische fiets is nog steeds het populairst bij ouderen, maar nieuwe cijfers van Vias tonen een sterke toename bij jongeren. De politiezone zal de doelgroep misschien uitbreiden, want ook hier stijgen de ongevallen.

"Als we kijken naar die ongevallencijfers dan zien we in 2021 een aantal van 28, in 2022 waren dat er al 43 en nu dit jaar zitten we al aan 31", zegt Thomas Detavernier van Politiezone Vlas.