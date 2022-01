Helft meer glas opgehaald na de feestdagen

We hebben met z’n allen veel gedronken tijdens de feestdagen. Dat blijkt als we alle lege flessen op een hoop zien bij een recyclagebedrijf in Rumbeke. Er wordt de helft meer glas opgehaald dan normaal. Gisteren zelfs meer dan 80 ton.

Door de minder strenge coronamaatregelen hebben veel mensen nu in familiekring gevierd, wat vorig jaar niet mocht en dat stuwde het drankverbruik de hoogte in. Zo hebben we rond kerst en nieuw twintig procent meer gedronken dan in dezelfde periode vorig jaar.

"Normaal gezien komt er per dag 45 ton glas binnen, gisteren was dat het dubbele", zegt Tom Maroy van recyclagebedrijf Vanheede Environment Group. "Het valt wel op dat er meer champagneflessen tussen zitten."

Extra chauffeurs

De ophaaldiensten draaien nu op volle kracht en er worden meer chauffeurs ingezet. "Een chauffeur heeft normaal veertien stopplaatsen, maar moest al na negen keer terug omdat alles vol zit."

Normaal is de glasberg het grootst in de centrumsteden door de kerstmarkten. Maar dit jaar is de stijging overal in West-Vlaanderen te zien.