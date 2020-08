Hele week coronatesten bij Westvlees

In de snijafdeling waren er vorige week 67 positieve gevallen en daarop besliste het bedrijf om ook de werknemers in de andere afdelingen te testen. Nu worden dus nog eens om en bij de 400 personeelsleden getest. Verwacht wordt dat hier geen besmettingen aangetroffen zullen worden, omdat de afdelingen van elkaar gescheiden zijn en ook een heel stuk uit elkaar liggen. En wie uit een oranje of rood vakantiegebied terugkeert wordt sowieso getest en in afwachting van het resultaat in quarantaine geplaatst.

