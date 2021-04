'Hele uitdaging om speelpleinwerking te organiseren'

Zo konden er aan aantal kampen niet doorgaan. WAWW is een van de zes Brugse jeugdbewegingen die op vraag van de Brugse jeugddienst deze paasvakantie in de bres springen voor opvang. Bubbels van maximaal tien kinderen en de leiding altijd met mondmasker. Het is een hele uitdaging om de regels aan te passen. Want net voor de paasvakantie werden de coronamaatregelen nog maar eens verscherpt.

Tijdens de paasvakantie organiseert de Brugse Jeugddienst op zeven locaties speelpleinwerking. Maar daar kwamen de nieuwe corona richtlijnen tussen met een beperking van de capaciteit als gevolg. Het Brugse stadsbestuur doet ook nog eens 80.000 euro in het zakje van de Brugse jeugdbewegingen en jongereninitiatieven. Als compensatie voor de inkomsten die ze nu missen uit spaghettifeesten en andere initiatieven om de kas te spijzen.

Stan Deseure is student Journalistiek aan de Arteveldehogeschool. Hij ging voor ons naar de speelpleinwerking Zoeber in Hooglede kijken hoe het er daar aan toe ging. Bekijk zijn verslag hieronder.